Tchad : Le CSAI dénonce les caricatures du Prophète et réagit aux propos de Macron

O bien-aimés du Messager de Dieu, à un moment où l'humanité aspire à l'harmonie, à la tolérance et à la coexistence pacifique, évitant toutes les causes de discorde et de haine, voilà qu'on s'attaque au Prophète. La question est facile si elle se limite aux individus qui n’ont pas de poids dans l’équilibre de la société, mais si la question dépasse cela et parvient à être adoptée par un chef d’État, elle se transforme alors en catastrophe et elle brûlera le bout des doigts de ses responsables, et nous demandons à Dieu Tout-Puissant de ne pas étendre son joug aux innocents et aux fidèles et à nous même. Nous ne soutenons pas ces actions des terroristes et ces meurtres odieux commis par le premier meurtrier, mais le comportement déplorable qui a suivi cette affaire a montré une haine cachée contre l'islam et le prophète de l'islam et a froissé le sentiment de plus d'un milliard et demi de musulmans dans le monde entier, et nous, en tant que musulmans, savons que ce petit bourdonnement ne nuit pas à cette créature.

Le président du Conseil suprême des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mahamat Khatir Issa, a condamné jeudi, dans une déclaration, les caricatures contre le messager d'Allah. Il s'est dit étonné que "cette mauvaise et maladive compréhension de l'Islam provienne d'un pays qui prétend être un pionnier de la pensée, de la culture et de la civilisation" -se référant à la France- regrettant qu'elle soit "adoptée par les organes officiels censés être le protecteur de toutes les religions monothéistes, en particulier de l'islam, car c'est la deuxième religion après le christianisme en France en termes de population".Cheikh Mahamat Khatir Issa a demandé aux musulmans du Tchad et du monde de ne pas se laisser entraîner dans les causes de la colère de peur de tomber dans le piège de ces extrémistes, et d'adhérer aux principes tolérants de l'Islam qui honorent les êtres humains indépendamment de leurs croyances."Nous rejetons fermement les insultes contre notre religion, notre prophète et notre bien-aimé Muhammad (PSL) de n'importe quel côté", indique le président du CSAI.Dans un discours prononcé un peu plus tôt à l'occasion de la célébration du Maouloud ce jeudi, le président du CSAI a estimé qu'un chef d'État ne doit adopter des positions semant la discorde, en réaction aux propos du président français Emmanuel Macron sur la liberté d'expression, prononcés lors de l'homme à Samuel Patty, un professeur assassiné par un extrémisme en France.