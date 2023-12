Tchad: Le Centre Hospitalier Universitaire la Renaissance célèbre avec une grande solennité son dixième anniversaire

Jour après jour, le défunt Maréchal Idriss Deby Itno a posé la première pierre de construction du Centre Hospitalier Universitaire (CHUR) il y a 10 ans. L'objectif principal de cette création était d'abord d'améliorer les soins pour réduire les évacuations sanitaires des patients en dehors du pays. À son ouverture, l'hôpital de la renaissance, également connu sous le nom d'hôpital Moderne, disposait de plusieurs spécialistes médicaux et chirurgicaux et comptait des jeunes médecins talentueux.



Mahamat Hamid Ahmat, le secrétaire général adjoint du Ministère de la santé, a exagéré le fait que le CHU la Renaissance surveille actuellement un projet plus important car le Tchad rénove et rééquipe des structures sanitaires pour la santé de ses enfants. Selon le SGA, ces projets et actions démontrent l'engagement inébranlable et la détermination du Président de la transition à établir un système de santé efficace et à faire du Tchad un modèle régional et international.