Tchad : Le Centre de Formation Biblique pour Pasteurs et Responsables d'Eglises (CFBPRE) de Kelo honore ses étudiants

Au total, 12 lauréats, dont 7 de la huitième promotion et une femme, ont reçu leurs parchemins attestant de la fin de leur formation biblique de deux ans. La cérémonie a été marquée par plusieurs temps forts, notamment la louange et la prière, qui ont ouvert la cérémonie et permis aux participants de se mettre dans un esprit de communion et de recueillement.



Le message du jour, délivré par le Pasteur Kanang Kesse Jonas, qui a tiré son inspiration du livre du deuxième roi chapitre 6 verset 1 à 7 et d'Actes des Apôtres chapitre 18 verset 6 à 7. Dans son message, le Pasteur Jonas a exhorté les nouveaux responsables religieux à servir Dieu avec humilité et respect envers les aînés, tout en mettant à profit les connaissances acquises durant leur formation.



La remise officielle des diplômes par le Promoteur du CFBPRE au Tchad, Docteur Djimal Ngaré Madjibeye. Le Docteur Madjibeye a retracé la genèse du centre et a appelé les lauréats à mettre en pratique les enseignements reçus pour servir efficacement leurs communautés.



Les remerciements des lauréats, prononcés par Matcho Zoulmatna Amplias, au nom de ses camarades. M. Amplias a exprimé sa gratitude aux encadreurs et à tous ceux qui ont contribué à leur réussite.

La cérémonie s'est achevée par une prière de consécration, des offrandes, une bénédiction finale et un partage fraternel.



Le Centre de Formation Biblique pour Pasteurs et Responsables d'Eglises (CFBPRE) de Kelo joue un rôle crucial dans la formation des leaders religieux au Tchad. Depuis sa création, le centre a permis à de nombreux pasteurs et responsables d'églises d'acquérir les connaissances bibliques et théologiques nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité.



La cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la huitième et neuvième promotions est une illustration de l'engagement du CFBPRE à former des leaders religieux compétents et engagés au service de leurs communautés.



La célébration de ce jour a été un moment de grande joie et de reconnaissance pour l'ensemble de la communauté du CFBPRE. Les lauréats, désormais diplômés, sont prêts à assumer leurs responsabilités avec foi et détermination pour contribuer à l'édification spirituelle et morale de leurs communautés.