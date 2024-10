Tchad : Le Centre pour le Dialogue Humanitaire renforce la paix dans le Moyen-Chari

Le Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD) poursuit ses efforts pour promouvoir la coexistence pacifique entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs dans la province du Moyen-Chari au Tchad. Une nouvelle session de formation, destinée aux membres des réseaux de médiateurs agro-pastoraux, s'est tenue récemment dans le canton de Djéké-Djéké.



Ces formations, qui se multiplient dans la région, visent à doter les acteurs locaux d'outils efficaces pour prévenir et gérer les conflits liés à l'accès aux ressources naturelles, notamment les terres, l'eau et les pâturages. Ces conflits, récurrents dans la région, mettent en péril la cohésion sociale et entravent le développement local.



Les participants à cette formation, issus des communautés d'éleveurs et d'agriculteurs, ont bénéficié d'une approche pédagogique axée sur le dialogue et la médiation. Le conseiller en médiation du Centre pour le Dialogue Humanitaire, Evrad Goloum Odal, a souligné l'importance de créer des espaces de dialogue pour permettre aux parties prenantes d'exprimer leurs préoccupations et de trouver des solutions consensuelles.



« Nous avons mis l'accent sur l'importance de la médiation, du dialogue ouvert, et sur la nécessité de créer des mécanismes locaux pour résoudre pacifiquement les conflits », a expliqué Evrad Goloum Odal.



Les participants à la formation ont exprimé leur satisfaction. Telindjim Jean-Christ, président du réseau des médiateurs du canton de Djéké-Djéké, a souligné que cette initiative avait permis de mieux comprendre les enjeux et les préoccupations de chaque communauté : « Cette formation nous a permis de mieux comprendre les points de vue des éleveurs et aussi de nous engager sur des nouvelles bases pour mieux consolider la paix dans notre canton. »



Mahamat Ali Al-Mahadi, éleveur et membre du réseau des médiateurs, a quant à lui salué l'approche du Centre pour le Dialogue Humanitaire : « Nous avons appris à éviter les affrontements et à communiquer avec les agriculteurs. Cela nous aide à trouver des solutions qui bénéficient à tous. »



Le Centre pour le Dialogue Humanitaire espère que ces initiatives permettront de réduire les tensions croissantes entre éleveurs et agriculteurs dans la province du Moyen-Chari et de poser les bases d'une coexistence pacifique et durable. En renforçant les capacités des acteurs locaux, le Centre contribue à la construction d'une paix durable dans cette région.



« Avec ces initiatives, nous souhaitons poser des bases d'une coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs dans le Moyen-Chari », a conclu Evrad Goloum Odal. « Nous espérons que les communautés pourront construire des relations fondées sur le respect mutuel et le dialogue. »