Tchad : Le "Cercle des jeunes patriotes pour l'avenir" contribue à l'assainissement

En cette période pluvieuse, le Cercle des jeunes pour l'avenir a voulu aider les jeunes et renforcer leurs matériaux de travail pour mieux arranger les routes et caniveaux. Ses membres ont fait une descente au terrain non loin du marché Adallah, en compagnie du maire 1er adjoint, Pascal Kemkil Gueou et du chef de carré.



Les responsables communaux ont fait part de leur émotion pour ce geste du Cercle des jeunes patriotes pour l'avenir pendant la période d'inondations. Cette marque de bienveillance contribue au développement du pays.



Le président du Cercle, Nassouradine Abakar Kessou, a expliqué que l'objectif est de donner un coup de main pour faire avancer les choses.



Les jeunes du 7ème arrondissement ont exprimé leur reconnaissance au Cercle des jeunes patriotes pour l'avenir avec qui, ils comptent désormais travailler en synergie.