Tchad : Le Chari-Baguirmi célèbre son nouveau guide spirituel sous le regard du Sultan Bang Adji Wolli

« À partir d’aujourd’hui, nous ne voulons plus voir d’enfants de 5 ou 6 ans rester à la maison. Ils doivent aller à l’école. Nous allons vous accompagner dans ce sens. Tous les enfants doivent être scolarisés, car ce sont eux qui, demain, assureront la relève pour le développement de notre province, le Chari-Baguirmi. À travers cela, c’est toute l’Afrique qui en bénéficiera, et particulièrement le Tchad. Nous comptons sur vous : lorsque nous reviendrons demain, nous voulons voir tous les enfants à l’école. Nous vous demandons pardon à tous, et appelons à l’unité pour le développement de notre province. »



Abari, le 20 avril 2025 – Dans une ambiance empreinte de solennité, la province du Chari-Baguirmi a célébré l’intronisation de son nouveau guide spirituel, Khalifa Hissein Al-Hadj Mahamat, à Abari, localité située à 57 kilomètres de N’Djamena, dans la sous-préfecture de Dourbali. La cérémonie s’est tenue sous le haut patronage de Sa Majesté le Sultan Bang Adji Wolli.Le président de l’Association Entente pour le Développement, la Mutuelle et l’Assistance de la Communauté (ENDEMA), Malloum Abba Oumar, a exprimé sa reconnaissance à Sa Majesté pour cette initiative, ainsi qu’au Président de la République pour son soutien à la coopération entre les acteurs locaux. Dans une déclaration forte, il a exhorté les parents à scolariser tous les enfants, affirmant :Le député Tchoroma Hadji Woli Mahamat, représentant de Sa Majesté, a également salué la forte mobilisation orchestrée par le comité d’organisation. Il a rappelé le rôle historique de la communauté Kanouri (Borno) dans le Sultanat de Baguirmi, bien avant l’arrivée des colons, soulignant la richesse culturelle et spirituelle de cette communauté.« Il est important de vous unir derrière votre Khalifa, Hissein Al-Hadj Mahamat, pour le développement de votre province en général, et de votre localité en particulier. Nous serons à vos côtés, jour et nuit. L’éducation de vos enfants est primordiale. Ne les laissez pas à la maison : unis, nous avancerons ensemble. »Cette cérémonie d’intronisation, à la fois traditionnelle et spirituelle, a rassemblé une marée humaine venue de toute la province pour rendre hommage à leur nouveau guide. La forte présence de la délégation d’ENDEMA a renforcé le message d’unité et de soutien communautaire autour du Khalifa Hissein Al-Hadj Mahamat, désormais figure centrale de la vie religieuse et sociale de la région.