TCHAD

Tchad : le projet BSB Yamoussa dote le parc Sena Oura et l’Ilod de Goumadji de nouveaux moyens d’action


Alwihda Info | Par Djonre Ben Casimir - 20 Août 2025



Le projet d’appui au complexe binational Sena Oura-Bouba Ndjida (BSB Yamoussa) continue d’investir dans la préservation de la biodiversité et le développement local.

Ce mardi 19 août 2025, une double cérémonie a marqué la remise officielle d’un bâtiment administratif flambant neuf au service de conservation du parc national Sena Oura (antenne de Pala), ainsi que d’un motoculteur au groupement Ilod de Goumadji.

Présidée par le chef de projet, Hans Jürgen Klein, la cérémonie s’est déroulée dans les locaux du projet BSB Yamoussa à Pala, en présence des responsables locaux et des bénéficiaires. Le nouveau bureau, composé de deux pièces entièrement équipées, vient répondre à un besoin crucial du service de conservation du parc.

Selon Hans Jürgen Klein, cet appui vise à « permettre aux agents de mener leurs missions dans de meilleures conditions », et à renforcer leur efficacité dans la protection du parc. Réceptionnant les clés du bâtiment, Maïmaï Bami Adjiban, conservateur adjoint du parc national Sena Oura (antenne de Pala), a exprimé sa gratitude. « Cette dotation intervient dans un contexte où le besoin se faisait sentir. Nous sommes émus par ce geste qui va améliorer considérablement notre travail », a-t-il déclaré.

Dans le même esprit de développement durable, les membres de l’Ilod de Goumadji ont reçu un motoculteur destiné à appuyer la pratique agricole. Pour Hans Jürgen Klein, ce don permettra de promouvoir une agriculture bio et durable, en phase avec les objectifs environnementaux du projet.

Le président de l’Ilod de Goumadji, Vaïsoum Noé, s’est réjoui de cette dotation qui, selon lui, « facilitera la mise en œuvre de plusieurs activités agricoles dans la province ». Il a salué l’appui constant de la coopération allemande à travers la GIZ, qui contribue à améliorer les conditions de vie des communautés locales.

Le projet BSB Yamoussa, financé par la coopération allemande, œuvre à la préservation des parcs transfrontaliers Sena Oura (Tchad) et Bouba Ndjida (Cameroun). Son action combine protection de l’écosystème et amélioration des conditions socio-économiques des populations riveraines. Avec ces nouvelles réalisations, le projet confirme sa volonté d’associer conservation de la nature et développement communautaire, deux piliers essentiels pour la durabilité de la zone protégée.


