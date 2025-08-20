Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Abéché, l'Association la Voix de la Femme sensibilise la population contre le choléra


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 20 Août 2025



Tchad : à Abéché, l'Association la Voix de la Femme sensibilise la population contre le choléra
L’Association La Voix de la Femme pour la Médiation, la Réconciliation et le Leadership Féminin (AVFLF) a officiellement lancé une vaste campagne de sensibilisation sur l’épidémie de choléra, à travers l’émission Grand Débat, diffusée sur l’ONAMA Abéché, autour du thème : « La prévention contre le choléra ».

Sur le plateau de la radio, la secrétaire générale de l’Association, Mme Fané Yaya Zakaria, accompagnée de Mme Hinda Abakar et de l’invité spécial, Dr Abakar Abou Seid, médecin généraliste, ont échangé avec les auditeurs sur les moyens efficaces de prévention et sur la nécessité d’une mobilisation collective.

À cette occasion, l’AVFLF a lancé un appel solennel à toute la population afin de se mobiliser dans la lutte contre cette maladie. L’Association interpelle également les organisations internationales, ainsi que les institutions compétentes à soutenir et à accompagner les initiatives locales, afin de permettre aux acteurs communautaires de contribuer activement à l’éradication du choléra.


