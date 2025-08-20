Tchad : pourquoi de nombreux mariages échouent après quelques mois seulement ?

Le mariage a toujours été perçu comme un devoir social et religieux, un engagement à préserver même face aux difficultés. Pourtant, de nos jours, la durée de l’union conjugale pose problème, beaucoup de couples se séparant après seulement quelques mois de vie commune.



Les causes multiples des séparations

Autrefois, les traditions et la pression sociale poussaient les couples à rester ensemble malgré les épreuves. Aujourd’hui, la réalité est différente. Les séparations précoces sont de plus en plus fréquentes au Tchad, et il n’existe pas une seule cause, ni une seule personne à blâmer. Parmi les principaux facteurs évoqués figurent : les mentalités et l’éducation, le manque de communication, l’influence des réseaux sociaux et de l’entourage, la violence et l’infidélité, les mésententes liées aux attentes réciproques.



Les attentes et les comportements en question

Certains estiment que le matérialisme fragilise les couples. Dans plusieurs témoignages recueillis à N’Djamena, on relève que certaines femmes privilégient l’intérêt matériel (argent, biens) au détriment des responsabilités du foyer. Certaines ne souhaitent ni travailler, ni gérer les tâches domestiques, ce qui crée des tensions.



À Emtoukoui, dans le 7ᵉ arrondissement, un homme a même divorcé après un mois de mariage, invoquant ce type de comportement. Cependant, les torts ne sont pas uniquement imputés aux femmes. Beaucoup d’hommes ne remplissent pas non plus leurs responsabilités conjugales : absence de temps pour leurs épouses, infidélité, comportements violents ou agressifs.



Un équilibre fragile à reconstruire

Le mariage se construit à deux. Sans écoute, respect, compromis et responsabilité, la relation peut rapidement s’effondrer. Dans un contexte où l’argent et les biens matériels prennent parfois le pas sur l’amour et la confiance, l’institution du mariage se retrouve fragilisée.



Autrefois déjà, les unions connaissaient des difficultés, mais aujourd’hui, les causes se diversifient et prennent de nouvelles formes. Entre individualisme, matérialisme et manque de dialogue, les jeunes couples doivent trouver un nouvel équilibre s’ils veulent bâtir des mariages durables.