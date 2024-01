Tchad : Le Chef de l’Etat achève sa visite en Russie par une rencontre avec la colonie Tchadienne

Ces rencontres ont permis au Chef de l'État d'évoquer les défis auxquels font face les Tchadiens vivant en Russie ainsi que les enjeux liés à la contribution de cette colonie au rayonnement du Tchad et au renforcement des relations tchado-russes.



La coopération entre le Tchad et la Russie, revitalisée grâce à cette visite officielle, mettra l'accent sur le domaine de la formation. Le Président Mahamat Idriss Deby Itno lui-même veille à renforcer ce véritable vivier de coopération. Ainsi, il a choisi d'échanger directement avec les étudiants tchadiens en Russie.



Dans le domaine militaire, il y a actuellement 65 élèves officiers qui suivent des formations spécialisées dans différentes écoles militaires russes. Cinq jeunes ont eu l'occasion d'expliquer leurs conditions de vie et leur formation. Le Chef de l'État leur a donné des instructions visant à promouvoir la discipline, la curiosité et le respect des lois russes. Il leur demande également d'être fiers d'être Tchadiens et capables de servir valablement leur pays à leur retour.



Une centaine de représentants tchadiens attendaient également le Président Mahamat Idriss Deby Itno. Bien que leur nombre soit important, ils ne représentent qu'un échantillon de la colonie tchadienne composée principalement d'étudiants. Ces jeunes sont loin de leur pays d'origine et de leurs proches, en quête de savoir. Le Chef de l'État voit en eux un atout majeur pour renforcer les relations tchado-russes et une source importante de ressources humaines qualifiées qui peuvent contribuer au développement du Tchad.



Le Président Deby Itno a pris conscience des difficultés auxquelles sont confrontés ces étudiants vivant en Russie, où le coût de la vie a augmenté et où les transferts d'argent depuis plusieurs pays dont le Tchad sont impossibles en raison des sanctions imposées à la Russie.



L'État tchadien n'a pas versé sa contrepartie dans la prise en charge des étudiants, qui rencontrent donc d'énormes difficultés en matière de logement et d'assurance. M. Mahamat Tahir Oumar, président de l'Union Générale des Etudiants et Stagiaires Tchadiens en Russie et dans les pays des États Indépendants, explique que depuis 2016 l’État ne verse pas les aides forfaitaires obligatoires. Cela oblige bon nombre d'étudiants tchadiens à travailler parallèlement souvent dans des emplois précaires, ce qui nuit à leurs études. L'Ambassadeur Mahamoud Adam Bechir confirme ces difficultés administratives concernant notamment la régularisation des titres de voyage.



Le Chef de l’État reconnaît ces difficultés et encourage ses compatriotes à persévérer malgré les obstacles. Il promet de travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions durables aux problèmes communs aux étudiants d'autres pays. Le Président Deby Itno a également exhorté ses compatriotes à s'attacher à l'amour de leur patrie et à leur unité, inspiré par le sens patriotique des Tchadiens qu'il a rencontrés.



Le discours du Chef de l’État n'a pas laissé indifférente Mme Popova Lyudmila, Secrétaire-interprète à l'Ambassade du Tchad à Moscou depuis 1991. En tant que mère et amoureuse du Tchad, elle a partagé une leçon de vie avec émotion. Le Président Deby Itno a demandé à ses compatriotes de prendre appui sur ces conseils.



Ces moments de communion ont permis non seulement de mettre en lumière les difficultés rencontrées par les étudiants tchadiens en Russie mais aussi d'encourager une mobilisation nationale chez tous les Tchadiens présents, conscients plus que jamais que la patrie a besoin d'eux et les attend.