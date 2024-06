Tchad : Le Club d'Art Oratoire de l'Institut Sup-Management lance un concours national d'éloquence

Cet événement, qui se déroulera du 26 juin au 20 juillet 2024, a pour objectif principal d'offrir une plateforme à la jeunesse tchadienne pour développer ses compétences en communication et en leadership. A travers ce concours, les participants auront l'opportunité de mettre à l'épreuve leur créativité, leur capacité à s'adapter à des sujets complexes et à s'exprimer avec éloquence face à un public.



Ce concours d'éloquence se veut également une occasion de célébrer l'art oratoire et de mettre en lumière le talent des jeunes tchadiens. Les candidats, issus de divers instituts et universités du pays, s'affronteront lors de différentes épreuves pour remporter le titre de champion national d'éloquence.



Le vainqueur du concours se verra décerner un prix prestigieux et aura l'honneur de représenter l'Institut Sup'Management-Tchad en tant qu'ambassadeur de l'art oratoire. Au-delà de la compétition, l'ensemble des participants auront l'opportunité de vivre une expérience enrichissante sur le plan personnel et académique.



Le Club d'Art Oratoire de l'Institut Sup-Management invite tous les jeunes passionnés d'art oratoire à s'inscrire et à participer à ce concours national. Il encourage également l'ensemble de la communauté académique et la société civile à soutenir cet événement important qui contribue à l'épanouissement de la jeunesse tchadienne.