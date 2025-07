Tchad : Le Comité d’Organisation du Trophée des Lycéens annonce la grande finale de la 4ᵉ édition

Organisé par l’ONG Future Team Tchad, avec le soutien de ses partenaires, le Trophée des Lycéens met en compétition des établissements secondaires à travers des épreuves académiques, culturelles et d’expression. Selon les organisateurs, cette quatrième édition a permis à des milliers d’élèves tchadiens, issus de divers établissements du pays, de démontrer leur savoir-faire dans un esprit d’émulation, de créativité et de partage.



« Cette initiative vise à renforcer les compétences éducatives, sociales et académiques des élèves, tout en leur offrant un espace d’expression, de créativité et de développement personnel », a souligné Chérifé Abakar Abderaman Haggar, présidente du comité d’organisation.



Cette édition s’est voulue inclusive et représentative de la diversité de la jeunesse tchadienne, avec la participation d’établissements provenant de toutes les régions du pays, du Nord au Sud. Pour les organisateurs, cette diversité géographique témoigne de l’ancrage solide et de l’impact croissant du projet.



La conférence de presse a aussi été l’occasion de remercier les élèves, les enseignants, les familles et les partenaires pour leur implication, ainsi que de rendre un hommage appuyé aux médias pour leur rôle déterminant dans la couverture et la promotion de l’événement.



Mme Chérifé a exprimé son espoir de voir la cinquième édition encore plus ambitieuse, inclusive et inspirante, au service de l’éducation et de l’épanouissement des jeunes Tchadiens.