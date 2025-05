Tchad : Le Conseil communal de Bébédjia délibère sur le budget 2025

Dans son rapport moral, le secrétaire général de la mairie, Monsieur Banleyogoto Jérémie, a interpellé les commissions spécialisées ainsi que les services techniques, les exhortant à un travail rigoureux et consciencieux au profit de l'ensemble des habitants de la commune.





Prenant la parole pour son discours d'orientation, le maire de Bébédjia, Monsieur Ndosolngar Nicolas, a appelé à un engagement total de la part des conseillers municipaux. Il a promis de concentrer les investissements sur les secteurs sociaux jugés prioritaires et stratégiques pour assurer un développement harmonieux de la ville.





De son côté, Monsieur Daoussa Dicko, lors de son allocution d'ouverture, a reconnu la gravité de la situation actuelle, faisant référence au procès-verbal de passation de service entre l'ancienne équipe exécutive et la nouvelle. Il a exhorté les conseillers à faire preuve d'abnégation et d'honnêteté dans l'élaboration d'un budget à la fois réaliste et réalisable, répondant ainsi aux attentes de changement exprimées par la population.





Cette session budgétaire se déroulera sur une semaine. Il est à noter que sur les dix-huit conseillers que compte le conseil communal de Bébédjia, un seul était absent pour des raisons de santé.