Tchad : Le Conseil provincial du Ouaddaï lance sa première session budgétaire





Durant cette session de 10 jours, les conseillers provinciaux doivent adopter le règlement intérieur, valider l'organigramme et, surtout, examiner et voter le budget de 2025. Ce budget met l'accent sur la modernisation des infrastructures comme les écoles, les hôpitaux, les routes et les points d'eau potable.

Le président du Conseil, Youssouf Mahamat Youssouf, a précisé que l'institution n'est pas une simple administration, mais la voix de la population, un centre de décision stratégique pour le développement local et un garant de la transparence.





Ismaël Yamouda Djorbo a souligné la complémentarité entre le Conseil provincial, qui représente la population, et le Délégué général, qui assure la conformité institutionnelle.