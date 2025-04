Tchad : Le DGIT inspecte les chantiers routiers de N'Djamena et exige l'accélération des travaux

Cette tournée de suivi et de contrôle visait à s'assurer de l'état d'avancement des travaux routiers, à identifier les difficultés rencontrées et à encourager les entreprises chargées de l'exécution à respecter les délais et les normes de qualité.





Les chantiers visités comprenaient la Pénétrante Nord (entreprise SOGEA SATOM), la Rue de 60 mètres (entreprise SNER) et les travaux des voiries urbaines sur 44 km (entreprise SOGEA SATOM).





Sur l'Axe Goudji-Djarmaya, le DGIT a exigé l'accélération des travaux pour achever la couche de base des 6 premiers kilomètres d'ici le 30 avril 2025 et les amorces du Cimetière de Lamadji à la même date. Il a également demandé à l'entreprise de soumettre un planning d'achèvement des travaux restants.





Sur la Rue de 60 mètres, il a insisté sur le respect du délai d'achèvement fixé au 30 mai 2025 et a demandé à l'entreprise de résoudre les problèmes d'approvisionnement en GNT et d'accélérer l'installation des lampadaires et des panneaux de signalisation.





Sur le projet des voiries de 44 km, il a exigé l'achèvement de la couche de roulement sur la rue de Gaoui d'ici le 10 avril 2025 et l'accélération des travaux dans le 7ème arrondissement avant la saison des pluies.





Le DGIT a également insisté sur l'importance des travaux de nuit pour rattraper les retards accumulés.



Cette visite témoigne de l'engagement des autorités à améliorer la mobilité urbaine à N'Djamena et à répondre aux besoins croissants de la population.