Tchad : Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Kanem visite le site des travaux du central solaire de la ville de Mao

La mission visait à évaluer l'avancement des travaux réalisés par l'entreprise LEMI SOLAR CHAD, qui est chargée de la construction et de l'exploitation du central solaire.





Avant de se rendre sur le site, la délégation de LEMI SOLAR CHAD, conduite par M. Xiong Tao, a présenté ses civilités au Premier Magistrat de la Province. Ce moment a permis d'informer les autorités locales sur les progrès du projet et de renforcer les relations entre l'entreprise et les responsables provinciaux.





Le projet de centrale solaire à Mao représente une initiative majeure pour accroître l'accès à l'énergie dans la région, contribuant ainsi au développement économique et social du Tchad. En améliorant l'approvisionnement en électricité, ce projet vise à soutenir les activités commerciales et industrielles tout en répondant aux besoins des populations locales.





Cette visite technique témoigne de l'engagement du gouvernement tchadien à promouvoir des solutions énergétiques durables et à soutenir les projets qui améliorent la qualité de vie des citoyens. Le développement de l'énergie solaire au Tchad marque une étape importante dans la transition énergétique du pays et son objectif de diversification des sources d'énergie.