Un exemple de courage et d'excellence académique

L'Université de Moundou a salué le courage, la détermination et l'excellence académique du Dr Beyo, qui "forcent l’admiraion et inspirent la jeune génération".





Le message se conclut par un accueil chaleureux au sein de la communauté des docteurs : "Bienvenue dans la communauté des Docteurs, Dr Beyo !"