TCHAD Tchad : "Le FACT ne représente plus une menace", assure le commandant des forces françaises au Sahel

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Juillet 2023



Dans un entretien avec Alwihda Info, le Commandant des forces françaises au Sahel, le général Bruno Baratz, a exprimé la position de la France concernant la situation au Tchad et la menace posée par le groupe rebelle FACT (Front pour l'alternance et la concorde au Tchad) dont l'offensive d'avril 2021 est à l'origine de la mort du président Idriss Deby Itno. Selon les accords de défense en vigueur, la France se doit d'aider à protéger le Tchad contre toute menace externe, une disposition qui remonte à l'époque de l'annexion de la Libye.





Une question cruciale demeure quant à l'interprétation du FACT. Le Commandant Baratz s'est interrogé sur la nature de ce groupe, se demandant s'il était constitué de personnes venant de l'extérieur. Cette incertitude complique la prise de décision quant à une éventuelle intervention. Si le FACT représente une menace externe, la France pourrait intervenir, mais si le groupe est lié à des problèmes internes propres au Tchad, une intervention française n'est pas justifiée. "Comment interpréter le FACT ? Est-ce que ce sont des gens qui arrivent de l'extérieur ? C'est là la difficulté. Si c'est un problème interne du Tchad, l'armée française n'a pas vocation à intervenir. Est-ce que le FACT est représentatif de la population ? Je n'en sais rien."



Le général a également mis en lumière des éléments qui quittent actuellement le FACT, rejoignant les autorités tchadiennes. Il semblerait donc que le groupe ne soit plus aussi représentatif de la population qu'auparavant, selon lui. Néanmoins, il a souligné que l'on ne pouvait pas encore déterminer avec certitude la représentativité du FACT dans son ensemble.



L'officier français exprime le souhait de son pays que la transition au Tchad se déroule de manière pacifique et encourage un véritable dialogue entre les Tchadiens pour trouver une solution aux problèmes du pays. Le Commandant Baratz a clairement indiqué que l'armée française n'a pas l'intention d'intervenir dans les affaires internes du Tchad, préférant voir les parties impliquées chercher une résolution sans recourir à des mesures violentes.



Par ailleurs, le Commandant des forces françaises au Sahel a noté que les groupes armés tchadiens en République centrafricaine (RCA) ont subi des revers, et que le FACT ne représente plus une menace aussi préoccupante qu'auparavant. Le Commandant Baratz a précisé que si le Tchad était confronté à une menace externe, les forces françaises seraient disposées à intervenir en soutien. Cependant, il a souligné que pour les problèmes internes du Tchad, les armées françaises ne se mêleraient pas des affaires intérieures du pays.





