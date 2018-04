Tchad : Le FONAC se renforce, et enregistre un départ

Le Front de l'Opposition Nouvelle pour l'Alternance et le Changement (FONAC) a annoncé, dans un communiqué parvenu à Alwihda Info, l'adhésion du front populaire pour la liberté et la solidarité (FPLS) à la coalition, depuis ce jeudi. Le parti FPLS est présidé par Mohamed Abba Ahmed Djabou.



Pour sa part, le président du parti des militants pour l’unité et le développement, Khalil Ali Ousmane a animé ce mardi 17 avril, une conférence de presse pour faire la restitution des conclusions du forum national inclusif. Il a, au cours de cette conférence, annoncé son départ du Front de l’opposition nouvelle pour l’alternance et le changement (FONAC).