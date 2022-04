Tchad : Le Festival culturel "Sem ta doua" débute ce 14 avril à Moundou

Le Festival "Sem ta doua" aura lieu du 14 au 17 avril 2022 à Moundou, a annoncé mercredi le directeur artistique de l'association culturelle Tchad Héritage, Maskemngar Djimblack.



Il s'agit d'un festival de danse et de musique traditionnelle mais aussi une occasion de rencontre, de partage et de communion entre le public et les artistes venant de différentes provinces.



La première édition a eu lieu en 2011 à la maison de la culture de Maoundoué Naindouba de Moundou. Les autres éditions ont été organisées au terrain Koumando Bibianne puis interrompues de 2019 à 2021 à cause de la pandémie de coronavirus.



L'un des objectifs majeurs du festival est de sauvegarder les valeurs culturelles traditionnelles du Tchad, menacées de disparition sous l'influence de la culture étrangère.