Tchad : Le Forum citoyen rend publique sa déclaration

C'est la première fois que le Forum citoyen était prévu pour être organisé. Il est considéré contre un contre-forum, un mois après l'organisation du 2ème Forum national inclusif. L'évènement a été initié par la plate-forme des forces vives, composées essentiellement des mouvements syndicaux, des organisations de défense des droits humains, des personnalités et des leaders d'opinions.



Selon l'arrêté ministériel interdisant la manifestation, l'avis de la Coordination de riposte sanitaire n'a pas été pas requis. « La pandémie du Covid-19 ne permet pas un rassemblement de grande envergure. En conséquence de quoi, le forum n'a pas lieu », précise-t-il. Selon les organisateurs du Forum citoyen, ce « cadre de réflexion » entend notamment rassembler tous ceux qui se « sentent exclus des grands rendez-vous de prise de décision pour l'avenir du pays ». Dans une déclaration finale rendue publique le 30 novembre dernier, cette plate-forme dit avoir examiné les causes et les conséquences de la gouvernance du régime MPS au pouvoir depuis 30 ans, tant sur le plan économique, social, politique, que de la gestion de l’armée.



Au terme d’une concertation, le Forum citoyen 2020 a adopté neuf principaux principes qui portent sur : la modification de la constitution lancée par le régime ; la participation aux prochaines échéances électorales ; l’unité des forces vives ; le respect des règles d’éthique et d’engagement citoyen ; les crimes économiques ; les crimes politiques ; les affrontements intercommunautaires en cours ; l’inclusion de l’ensemble des compétences et talents dans la lutte citoyenne ; et l’instauration d’un dialogue transparent et inclusif entre les acteurs du changement. Dans cette optique, le Forum Citoyen retient « le principe de l'organisation régulière d’un dialogue regroupant tous les Tchadiens dans la droite ligne des initiatives passées et présentes… ».



L’objectif, apprend-on, est de poursuivre le dialogue engagé, dans un esprit de recherche du consensus et d’aboutir à une alternance politique à la tête du Tchad. Le Forum citoyen a par ailleurs marqué sa solidarité envers les soldats Tchadiens présents sur les fronts de guerre.