Tchad : Le Gouverneur du Batha salue la vigilance de la police d'Ati face à la recrudescence des vols de véhicules

Le Général de Division Ahmat Goukouni Mourali, Gouverneur de la province du Batha, a effectué une visite surprise au commissariat central d'Ati ce jeudi 21 novembre 2024. Cette descente inopinée témoigne de la détermination des autorités provinciales à lutter contre l'insécurité grandissante, notamment en matière de vols de véhicules.





Les forces de l'ordre locales ont récemment mené une opération d'envergure qui a permis de démanteler en partie un réseau de voleurs opérant dans la région. Trois véhicules volés à Ndjaména ont été récupérés, un véritable succès qui a été salué par le Gouverneur.







Lors de sa visite, le Général Goukouni Mourali a tenu à féliciter les éléments de la police pour leur professionnalisme et leur dévouement. Il a souligné l'importance de leur travail dans la préservation de la sécurité des biens et des personnes. "Votre engagement est exemplaire. Vous êtes en première ligne dans la lutte contre la criminalité, et vos résultats sont là pour le prouver", a-t-il déclaré.







Au-delà des félicitations, le Gouverneur a également profité de cette occasion pour donner des orientations précises aux forces de l'ordre. Il les a exhortées à poursuivre leurs efforts pour démanteler complètement le réseau de malfaiteurs et à traduire tous les coupables devant la justice. "Il est essentiel de mener des enquêtes approfondies pour identifier tous les membres de ce réseau et les mettre hors d'état de nuire", a-t-il insisté.







Cette visite du Gouverneur est un signal fort envoyé aux malfaiteurs. Elle démontre que les autorités ne toléreront aucune forme de banditisme et qu'elles sont déterminées à assurer la sécurité de tous les citoyens.







Si les résultats de cette opération sont encourageants, il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer définitivement le phénomène des vols de véhicules dans la province du Batha. La police devra poursuivre ses efforts de surveillance et de répression, tout en renforçant la collaboration avec la population.







La visite du Gouverneur au commissariat d'Ati est une preuve tangible de l'engagement des autorités à lutter contre l'insécurité. En saluant le travail des forces de l'ordre et en donnant des orientations claires, le Général Goukouni Mourali a renforcé la mobilisation de tous les acteurs concernés. Il ne fait aucun doute que cette détermination commune permettra d'améliorer la sécurité dans la province du Batha.