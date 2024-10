Tchad - Le Gouverneur du Kanem en tournée à Kekedina : Un message de paix et de développement

Le 20 octobre 2024, le Gouverneur du Kanem, le Contrôleur Général Issaka Hassan Jogoï, a effectué une visite de travail dans la sous-préfecture de Kekedina. Accompagné d'une importante délégation, il a tenu plusieurs réunions et rencontres avec les autorités locales, les chefs traditionnels et la population. L'objectif de cette visite était de renforcer le dialogue, de promouvoir la paix et de s'enquérir des besoins de la population.



Lors d'un meeting public à Kekedina, le Gouverneur a insisté sur l'importance de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. Il a appelé les populations à privilégier le dialogue et à rejeter toute forme de violence. Le rôle des femmes et des jeunes a été particulièrement souligné, étant considérés comme des acteurs clés dans la promotion de la paix et du développement.



Les échanges avec les populations ont permis de mettre en évidence plusieurs préoccupations. Les vols de bétail et les conflits intercommunautaires constituent des menaces pour la stabilité de la région. L'accès à l'éducation, en particulier pour les filles, reste un défi majeur. Les infrastructures sanitaires sont insuffisantes et les populations ont besoin d'un meilleur accès aux soins. Le développement de l'agriculture et de l'élevage est essentiel pour améliorer les conditions de vie des populations.



Face à ces défis, le Gouverneur a annoncé plusieurs mesures. Un déploiement accru des forces de sécurité est prévu pour lutter contre l'insécurité et protéger les populations. Des efforts seront déployés pour améliorer l'accès à l'éducation, notamment pour les filles. Des projets de construction et de réhabilitation d'infrastructures scolaires, sanitaires et routières seront lancés.

Soutien au développement économique: Des programmes de développement agricole et de l'élevage seront mis en œuvre pour améliorer les revenus des populations.



La visite du Gouverneur du Kanem à Kekedina témoigne de l'engagement des autorités à améliorer les conditions de vie des populations. En renforçant le dialogue, en promouvant la paix et en apportant des solutions concrètes aux problèmes rencontrés, le gouvernement espère contribuer au développement durable de cette région.