Tchad : Le Guéra mobilise pour la vaccination et la lutte contre le paludisme

A l'instar du reste du pays, le Tchad célèbre la SAV avec une attention particulière cette année, marquant le 50e anniversaire du Programme Élargi de Vaccination (PEV) lancé par l'OMS. La province du Guéra s'engage pleinement à atteindre les objectifs de vaccination et à garantir l'accès aux vaccins pour tous les habitants, sans discrimination d'âge, de sexe, de mode de vie (nomade ou sédentaire).



Selon le délégué de la santé publique du Guéra, Dr Houlbere Joël, la campagne vise à accroître la couverture vaccinale dans la province, rendre les vaccins accessibles à tous, y compris les populations nomades et sensibiliser les communautés à l'importance de la vaccination.



Le secrétaire général de la province, M. Dingamyo, a exhorté la population à se mobiliser massivement pour faire vacciner leurs enfants âgés de 0 à 11 mois et ceux de 59 mois. Il a également appelé les chefs de quartiers et de villages à jouer un rôle crucial dans la sensibilisation de leurs communautés aux bienfaits de la vaccination.



En plus de la vaccination, la campagne vise également à intensifier la lutte contre le paludisme, une maladie qui continue de causer de nombreux décès au Tchad. La distribution de moustiquaires imprégnées, la promotion de l'utilisation des insecticides et l'information sur les mesures préventives font partie des actions menées dans le cadre de cette campagne.



La réussite de la Semaine Africaine de la Vaccination et de la campagne de prévention contre le paludisme au Guéra dépend de l'engagement de tous les acteurs : autorités locales, professionnels de la santé, partenaires techniques et financiers, et surtout la population. En collaboration, ils peuvent contribuer à améliorer la santé publique dans la province et à sauver des vies.