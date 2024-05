Tchad: Le HCR et l'Ordre des Avocats s'engagent dans un partenariat crucial pour soutenir les réfugiés

Ce partenariat stratégique s'articulera autour de trois axes principaux à savoir le renforcement des capacités des avocats tchadiens sur le droit d'asile et la protection des réfugiés: Des formations et des ateliers seront organisés pour permettre aux avocats d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour défendre efficacement les droits des réfugiés.



La fourniture d'aide juridique aux réfugiés: Le HCR et l'Ordre des Avocats collaboreront pour mettre en place un système d'aide juridique accessible aux réfugiés, leur permettant de bénéficier d'une assistance juridique qualifiée dans le cadre de leurs procédures d'asile et d'autres questions juridiques.

La formation des réfugiés juristes et avocats sur le droit tchadien: Des programmes de formation spécifiques seront développés pour permettre aux réfugiés ayant une formation juridique de se familiariser avec le système juridique tchadien et de contribuer à la défense des droits de leurs pairs.



"Je viens de conclure des discussions fructueuses avec le Bâtonnier, Maître Djerandi Laguerre Dionro et d'autres membres du Conseil sur le partenariat naissant entre le HCR et l'Ordre des Avocats du Tchad", a déclaré Patrice Ahouansou, Représentant-Adjoint du HCR au Tchad, sur Twitter le 16 mai. "Ce partenariat permettra d'améliorer l'accès à la justice pour les réfugiés et de renforcer leurs droits fondamentaux."



Ce partenariat entre le HCR et l'Ordre des Avocats du Tchad constitue une étape importante dans la promotion des droits des réfugiés au Tchad. Il permettra de garantir un accès accru à la justice et une protection juridique renforcée pour les réfugiés, contribuant ainsi à leur intégration et à leur bien-être dans le pays.