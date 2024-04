Tchad : Le HCR s’engage à réduire de 50 % les frais d'inscription pour les étudiants réfugiés

L'éducation joue un rôle essentiel dans le développement personnel et professionnel d'un individu. Malheureusement, les étudiants réfugiés sont souvent confrontés à des obstacles majeurs lorsqu'il s'agit de poursuivre leurs études supérieures. Les frais d'inscription élevés constituent une barrière majeure qui limite leur accès à l'éducation.



C'est pourquoi la décision de réduire de moitié ces frais est si importante. En allégeant le fardeau financier qui pèse sur les étudiants réfugiés, cette initiative leur permet non seulement d'accéder plus facilement aux universités privées mais aussi de bénéficier des avantages socio-économiques liés à une éducation supérieure.



En signant le protocole d'accord avec six universités privées, dont deux nouvelles aujourd'hui, l'UNHCR Tchad démontre son engagement fort en faveur de l'inclusion sociale et économique des étudiants réfugiés. Cette collaboration entre les institutions académiques et humanitaires crée un partenariat solide visant à soutenir ces jeunes dans leur parcours éducatif.



Ce pas important vers l'égalité des chances ouvre également la voie à la promotion globale de l'accès à l'enseignement supérieur pour tous. En encourageant davantage d'universités privées ainsi que publiques à adopter une politique similaire, nous pouvons garantir que chaque individu ait la possibilité de poursuivre ses rêves académiques indépendamment de son statut social ou migratoire.