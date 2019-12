Tchad : Le Hilton hôtel restera opérationnel grâce à l'aide du gouvernement

Salim Group, Inc (SGI), une entreprise privée d'investissement a annoncé aujourd'hui la confirmation du soutien du gouvernement tchadien au Hilton N'Djamena, un hôtel vainqueur de plusieurs prix, ouvert en décembre 2015.



La propriété de l'hôtel a fait l'objet d'une controverse et d'une fermeture potentielle en raison d'un différend avec le consortium des banques prêteuses, qui a entraîné l'arrêt des réservations au-delà du 30 novembre. Cependant, des discussions positives avec le gouvernement ont conduit à la décision de maintenir l'hôtel en activité et de reprendre les réservations le 25 décembre, après une brève période permettant l'entretien et la mise à jour des installations.



"La décision du gouvernement d'apporter un soutien au Hilton hôtel de N'Djamena donnera le temps nécessaire pour mettre en place une solution durable et réaffirme le soutien du Tchad à ses investisseurs étrangers", a déclaré Mohammed Naeem, directeur général de SGI Holding.



Emil Youssefzadeh, président du groupe basé à Los Angeles, a déclaré que "nous avons toujours pensé que l'Afrique était prête pour une croissance future et la décision du président Deby de soutenir notre investissement confirme que nous avons pris la bonne décision de choisir le Tchad comme tête de pont pour nos projets et investissements en Afrique ".



Madame Madeleine Alingue, Ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat du Tchad, a déclaré que "Le Tchad dispose d'un potentiel considérable pour développer une industrie du tourisme durable. Notre décision de soutenir le Hilton N'Djamena confirme l'engagement du gouvernement à diversifier son économie et à faire du tourisme un des secteurs pouvant apporter une contribution significative. Nous espérons que notre collaboration renouvelée avec notre partenaire basé aux États-Unis redynamisera l'effort conjoint en faveur de la promotion du Tchad sur les marchés internationaux et témoignera de l'engagement du gouvernement en faveur du soutien de ses investisseurs étrangers."