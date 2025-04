Tchad : Le Japon accorde 2 millions de dollars pour soutenir les réfugiés Soudanais

Selon le communiqué, ce soutien financier permettra au HCR de mettre en œuvre des interventions essentielles en matière de protection et d'assistance humanitaire. Il favorisera également la résilience à long terme des réfugiés et des communautés tchadiennes qui les accueillent.





Monsieur Magatte Guisse, Représentant du HCR au Tchad, a salué chaleureusement l’engagement et la générosité du Japon et de son peuple envers les personnes déplacées de force et les communautés hôtes. Il a souligné que cette contribution arrive à un moment critique, permettant au HCR de relocaliser un maximum de réfugiés loin de la frontière vers des sites aménagés et des villages avant l'arrivée de la saison des pluies.





Son Excellence Monsieur MINAMI Kentaro, l’ambassadeur du Japon en République du Tchad, a déclaré que cette assistance rapide est cruciale alors qu'un nombre croissant de personnes vulnérables cherchent refuge dans l'est du Tchad. Il a réaffirmé l'engagement du Japon à soutenir les efforts du Tchad pour ramener la paix et la stabilité dans les communautés touchées par la crise soudanaise. En prévision de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), qui se tiendra en août de cette année, l'ambassadeur a indiqué que le Japon entend renforcer son soutien au continent africain.





Le communiqué précise que le Tchad accueille actuellement plus de 1,3 million de personnes déplacées, dont plus de 760 000 réfugiés soudanais qui ont fui le conflit depuis avril 2023. En collaboration avec le gouvernement tchadien, le HCR et ses partenaires intensifient leurs efforts pour fournir une assistance vitale aux réfugiés et aux communautés hôtes.





Les partenaires humanitaires estiment avoir besoin de 701 millions de dollars américains pour soutenir la réponse d’urgence aux familles fuyant le Soudan et aux communautés hôtes dans l'est du Tchad jusqu’à la fin de l’année en cours. La contribution du Japon représente un soutien important dans le cadre de cet effort humanitaire.