Tchad : Le Kanem Sud se mobilise contre les feux de brousse

Face à la menace grandissante des feux de brousse, les autorités du département du Kanem Sud ont organisé une réunion d'urgence ce 11 octobre à Mondo. Réunissant les autorités communales, les services de l'État, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les représentants des neuf cantons, cette rencontre avait pour objectif de définir une stratégie commune pour lutter contre ce fléau qui dévaste chaque année de vastes étendues de terres.



Le préfet du Kanem Sud, Fougou Alifa Ali, a souligné l'urgence de la situation et a appelé chacun à prendre ses responsabilités. « Les feux de brousse constituent une menace sérieuse pour notre environnement et notre économie. Ils entraînent la dégradation des sols, la perte de la biodiversité et des conséquences néfastes sur les activités agricoles et pastorales », a-t-il déclaré.



Les participants ont longuement débattu des causes des feux de brousse et des moyens de les prévenir. Parmi les pistes évoquées la sensibilisation des populations, la mise en place de dispositifs de surveillance, la mobilisation des moyens techniques et la coopération entre les différents acteurs.



Le préfet a insisté sur le rôle de chaque citoyen dans la prévention des feux de brousse. « Chaque geste compte. Il est de notre devoir de protéger notre environnement pour les générations futures », a-t-il déclaré.



À l'issue de cette réunion, plusieurs actions concrètes ont été décidées. Le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation dans les écoles, les marchés et les villages, la mise en place de comités locaux de lutte contre les feux de brousse et l'organisation de formations pour les agents chargés de la surveillance et de l'extinction des incendies.



La lutte contre les feux de brousse dans le Kanem Sud est un défi de taille, mais les autorités locales et les populations sont déterminées à relever ce défi. En travaillant ensemble, ils pourront préserver leur environnement et assurer un avenir meilleur pour les générations futures.