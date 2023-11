Tchad : Le Kanem s’engage dans l’information citoyenne sur la nouvelle constitution

Le Gouverneur du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a officiellement lancé la caravane de vulgarisation du projet de constitution du Tchad le samedi 18 novembre 2023, à Mao. La cérémonie, qui a rassemblé divers acteurs sociaux et politiques de la province, vise à informer les citoyens sur le contenu de cette nouvelle législation fondamentale.



L'objectif de cet atelier est d'informer les populations sur le contenu de la loi qui définira le nouveau contrat social et les fondements de la refondation du Tchad, tout en encourageant l'engagement actif des citoyens du Kanem dans ce processus.



Le Directeur Général Adjoint des Services du Contentieux de l'État, Moussa Hamidi Elimy, qui dirige la mission, a souligné que le projet est l'aboutissement d'un processus de consultation et qu'il est crucial que chaque Tchadien le comprenne pour exercer ses droits et devoirs.



Le Général de Police, Issaka Hassan Jogoï, a rappelé l'importance nationale du projet, insistant sur sa pertinence pour toutes les couches de la société et son impact sur la vie politique du pays. Il a également souligné la volonté de la population locale d'embrasser et de diffuser le contenu du projet de constitution.



Pour assurer le succès du processus référendaire et le retour à un ordre constitutionnel stable, le gouverneur a appelé à une participation active à la campagne de vulgarisation.



Cette campagne comprendra des sessions d'information et de sensibilisation dans l'ensemble des départements de la province, marquant une étape importante dans le processus de transition politique du Tchad. La compagnie 'Alhadj Assegnalé' a contribué à la cérémonie avec une représentation théâtrale promouvant l'adoption du projet.