Tchad : Le Lac Tchad renforce les compétences de ses gestionnaires hospitaliers

La délégation sanitaire du Lac Tchad a lancé ce jeudi 29 aout un atelier de formation pour renforcer les capacités des administrateurs gestionnaires des hôpitaux de district.



Cet atelier vise à combler le fossé entre les théories et les pratiques professionnelles, afin d'améliorer la qualité du service administratif et d'augmenter les indicateurs de performance générale de la délégation.



Les participants seront formés sur l'élaboration et l'exécution du budget, ainsi que sur l'organisation et les normes de gestion financière d'une entité.

L'atelier mettra également l'accent sur la diffusion des bonnes pratiques de gestion financière.



Dr Koulmini Sam, délégué sanitaire de la province du Lac, a souligné l'importance pour les administrateurs financiers de s'approprier les règles, méthodes et principes de gestion financière à l'issue de cette formation.