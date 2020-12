Tchad : Le Logone Occidental commémore les 30 ans de la chute d'Habré

Le 30ème anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie a été célébré avec faste ce 1er décembre 2020 à Moundou, chef-lieu de la province du Logone Occidental.



La population est sortie massivement à la Place de l'indépendance de la ville. Après la levée des couleurs en présence du commandant de la zone de défense n°9, le général de brigade Mahamat Hamoda Béchir, le gouverneur de la province Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye a passé en revue les troupes et déposé des gerbes de fleurs au monument aux morts.



Dans son discours, Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye a rappelé que la population doit préserver à tout prix l'attache à la paix et à la cohabitation afin de lutter contre les actions tendant à déstabiliser l'harmonie.



Après le discours du gouverneur, un gigantesque défilé s'en est suivi (forces de défense et de sécurité, militants du MPS et autres partis, établissements scolaires, organisations socioprofessionnelles).



En marge de la célébration de la fête du 1er décembre, le secrétaire général provincial du MPS du Logone Occidental a fait une déclaration au siège du parti à Moundou.



"Le 1er décembre est une date mémorable, inscrite en lettre d'or dans l'histoire de la nation tchadienne. Meurtri pendant plusieurs décennies dans des guerres fracticides, des pratiques régionalistes, tribalistes et de dictature la plus abjecte de l'Afrique, le peuple tchadien a été libéré de tous ces maux, le 1er décembre 1990", a déclaré le secrétaire général provincial du MPS qui a fait observer une minute de silence.



Selon lui, le Tchad considéré comme un État néant, a retrouvé à l'ère d'Idriss Deby Itno sa place dans le concert des Nations.



Le département de Ngorkosso dans la province du Logone Occidental a également commémoré le 1er décembre, avec une cérémonie à Bénoye.



Dans la sous-préfecture de Bébalem, le maire de la ville Votembaye Patrice et le secrétaire général départemental Mbayam Bruno ont pris part à la Place de l'indépendance à une cérémonie marquée par des discours en faveur de la cohabitation pacifique, la paix, la tolérance et la compréhension mutuelle.



"Dans ce sens fort des expériences du passé, nous devons transcender nos querelles intestines", préconise le secrétaire général départemental Mbayam Bruno.



Des cérémonies de prise d'armes et défilés civils ont marqué ces commémorations dans la province du Logone Occidental.