Tchad : Le Logone Oriental en tête de l'enrôlement électoral avec 78,47% d'électeurs enregistrés

Ce bilan, fruit des efforts de divers acteurs au sein de la province, qui ont intensifié les campagnes de sensibilisation et de mobilisation des électeurs en vue de l'enregistrement biométrique de 2023 pour les futures élections, a été présenté par le chef de la mission CONOREC pour la province du Logone Oriental, Ngarmbatina Lamane. Le bilan à mi-parcours a été calculé en fonction de la population électorale à enregistrer.



Le pourcentage total de 78,47% représente le bilan à mi-parcours dans la province du Logone Oriental, tel que présenté par le chef de la mission CONOREC dans la province, Ngarmbatina Lamane. Selon lui, ce bilan positionne le Logone Oriental en tête des 7 provinces du sud. Il est à noter que le département de Kouh-Est se distingue en se classant en tête parmi les autres départements de la province du Logone Oriental, avec un taux d'enregistrement de 112,04% des électeurs. Cependant, il convient d'attendre la fin de l'opération pour obtenir les résultats définitifs.



Concernant le succès de cette opération, le chef de la mission CONOREC, Ngarmbatina Lamane, s'est félicité du travail accompli par les divers acteurs au sein de la province. Il a également appelé à mettre en place des stratégies plus avancées en matière de sensibilisation et de mobilisation des électeurs, soulignant que posséder une carte d'électeur est une marque d'engagement civique.