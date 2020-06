Tchad : Le M12R appelle à "la prise de conscience collective"

Le mouvement des 12 revendications (M12R) a fait part dimanche, au cours d'un point de presse, de ses inquiétudes sur la gouvernance au Tchad et sur le rôle de la France en Afrique.



"Aujourd'hui, cette 4ème République est née avec des décrets de nominations qui entrainent le Tchad vers une seconde guerre civile", selon Mme. Menodji Raissa qui demande à la population d'être vigilante et d'éviter la haine.



S'agissant du Cadre national de dialogue politique (CNDP), le M12R sollicite la mise en place d'une nouvelle équipe.



Mme. Menodji Raissa estime que le président Idriss Déby a été mis au pouvoir depuis 1990 par la France pour "détruire les coutumes du peuple et de la nation à travers ses multiples ingérences dans les affaires coutumières", notamment avec les cas de Sarh et de Abéché.



Le M12R déplore le fait que certains dirigeants africains et leurs familles aient une répulsion à l'égard des structures sanitaires de leur propre pays, en préférant des soins et des accouchements à l'étranger.



Selon le M12R, le lien accentué entre la France et des dirigeants africains est la cause des problèmes sur le continent. Il entend déposer une plainte contre la France le 14 juillet 2020, auprès de la Haye pour des "crimes commis par la France au Tchad."



"L'heure est à la prise de conscience collective", souligne le M12R qui évoque la création prochaine, avec des mouvements d'autres pays africains, d'un Mouvement panafricain pour la décolonisation française réelle en Afrique.