Tchad - Le MPS répond à l'armée soudanaise : “Toute tentative d'agression recevra une réponse implacable”

Nation de paix et d'hospitalité, le Tchad accueille prés de deux millions de réfugiés soudanais, fuyant un conflit dévastateur. Cette solidarité ne doit en aucun cas être perçue comme une faiblesse. Le Tchad est une terre de guerriers, farouchement attachés à leur souveraineté et prêts à défendre chaque parcelle de leur territoire.



Le MPS réaffirme sa totale confiance aux Plus Hautes Autorités du pays et aux Forces de Défense et de Sécurité dans leurs missions de protection de l'intégrité territoriale du pays et des populations sur l'ensemble du territoire national.



Le MPS appelle toutes les forces vives de la Nation à une Union sacrée face à cette menace inacceptable. Toute tentative d'agression recevra une réponse implacable.



A cet effet, le MPS invite la population à vaquer normalement à ses occupations et à ne pas céder à toutes tentatives de déstabilisations, d'où qu'elles viennent.



Le MPS prend à témoin la communauté internationale sur la dérive guerrière du Soudan et ses menaces de déstabilisation régionale.



Le Tchad, fidèle à ses engagements pour la paix, ne transigera jamais sur son intégrité territoriale.

Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) condamne avec la plus grande fermeté les propos irresponsables du Général Yasser Al-Atta, menaçant de frapper les aéroports d'Amdjaras et de N'Djamena. Ces déclarations, d'une gravité extrême, s'apparentent à une déclaration de guerre contre le Tchad, selon un communiqué publié ce 24 mars 2025 et signé de Aziz Mahamat Saleh, secrétaire général du parti.