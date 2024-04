Tchad : Le MSA/R proteste contre l'exclusion de sa candidature aux élections présidentielles

Présidée par Ibrahim Koulamallah, leader du parti, la conférence visait à alerter la presse et l'opinion publique sur une récente décision jugée préoccupante. La Cour constitutionnelle a refusé la candidature du MSA/R aux prochaines élections présidentielles, une décision que le parti et son président contestent vivement.



Le MSA/R critique cette exclusion, arguant qu'elle menace le principe démocratique essentiel permettant à chaque citoyen de se présenter aux élections, de partager ses idées et ses objectifs. La raison invoquée par la Cour constitutionnelle repose sur la non-conformité de l'acte de naissance du candidat du MSA/R, une justification que M. Koulamallah réfute. Il rappelle sa participation aux élections présidentielles de 2006 avec les mêmes documents administratifs, dont l'acte de naissance désormais contesté.



En réaction, le MSA/R appelle les Tchadiens à se mobiliser contre cette décision et à manifester leur désaccord face à cette violation de leurs droits démocratiques. Il demande également à la Cour constitutionnelle de revoir sa position et de rétablir leur droit de participer aux élections présidentielles.