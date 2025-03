Tchad : Le Maire d'Abéché en visite au service d'état-civil de la commune

Ce lundi 24 mars 2025, à 10h14, le Maire de la ville d'Abéché, Dr Abdelmahmoud Adam Yaya, a entamé une visite au sein des différents services de la Mairie, accompagné de ses proches collaborateurs. Parmi eux se trouvaient le Maire Adjoint, Mahamat Al-Bachir Mahamat Ali Maarouf, la première Secrétaire des séances, Dina Oumar, et le Secrétaire Général de la Commune, Abdelrahim Mahamat Idriss.

Objectif de la Visite

L'objectif principal de cette visite était d'inspecter les bureaux et de s'enquérir des conditions de travail des agents de la Mairie. La première étape de ce périple a été le service d'état-civil, considéré comme l'un des éléments fondamentaux et représentatifs de la commune.

Accueil et Informations Fournies

Dès son arrivée, le Maire a été accueilli par le responsable adjoint du service d'état-civil, Mahamat Salim Youssouf Adam, qui a présenté lests actes qu'ils délivrent au quotidien. Il a également expliqué le fonctionnement du service, partagé les difficultés rencontrées et répondu aux questions posées par le Maire et son adjoint.

Visite des Archives

Une attention particulière a été portée à l'armoire des archives, où sont classés les documents historiques et administratifs du service. Le Maire a pu prendre connaissance de l'importance de ces archives pour le fonctionnement et la traçabilité des opérations liées à l'état civil.

À l'issue de cette première étape, le Maire a prévu de visiter d'autres services, y compris le service de la communication, pour obtenir davantage d'informations sur le fonctionnement de la Mairie et les défis rencontrés par les agents. Des informations détaillées de ces visites seront partagées dans les heures à venir. Cette initiative du Maire d'Abéché souligne l'importance de la proximité entre les élus locaux et les services municipaux. En s'engageant à mieux comprendre les conditions de travail des agents, le Maire démontre une volonté d'améliorer l'efficacité des services publics et de renforcer la qualité de l'administration au sein de la commune.