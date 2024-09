Tchad : Le Mayo-Kebbi Est, l’une des trois provinces les plus touchées par les inondations en 2024 (ONU)

Les chiffres sont alarmants : 220 000 personnes affectées, 30 000 maisons détruites, Plus de 55 000 hectares de champs ravagés.



Réponse Humanitaire

À Bongor, comme dans d'autres régions touchées, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) et ses partenaires humanitaires apportent une aide d'urgence en soutien au gouvernement tchadien. Cette assistance comprend : Bâches, Nattes et Couvertures.



Besoins Urgents

Les besoins sont immenses pour les centaines de milliers de personnes touchées par ces pluies dévastatrices. Beaucoup restent exposées à la montée des eaux fluviales, ce qui nécessite une réponse rapide et efficace pour garantir leur sécurité et leur bien-être.



Conclusion

La situation à Mayo-Kebbi Est illustre l'ampleur des défis humanitaires auxquels le Tchad fait face en raison des catastrophes naturelles. L'aide apportée par l'UNHCR et ses partenaires est cruciale pour soutenir les sinistrés dans cette période difficile.