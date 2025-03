Tchad : Le Ministère de l'Action Sociale apporte son assistance en faveur des victimes de l'incendie survenu le 5 mars à Kalaït

Une Réaction Rapide aux Besoins des Victimes



Le samedi dernier, une cérémonie de remise d’assistance a eu lieu à Kalaït, le chef-lieu du Département de Mourtcha, situé à 250 km de la ville de Fada. Cette action visait à soutenir les victimes de l’incendie survenu le 5 mars 2025. Elle s’est déroulée en présence des autorités locales, notamment du Préfet, du Sous-préfet, du Maire et des responsables des Forces de Défense et de Sécurité.La Délégation de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires de l'Ennedi Ouest a exprimé sa profonde gratitude à Madame la Ministre Zara Mahamat Issa pour sa réponse rapide face à cette tragédie, en accord avec la Politique sociale du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui prône que "aucun Tchadien ne soit laissé de côté."L'assistance fournie aux victimes comprend des vivres et non-vivres, tels que :Cette aide a pour objectif de soulager les familles touchées par l'incendie, leur apportant un soutien tangible dans un moment de besoin.Les victimes ont exprimé leur gratitude envers les plus hautes autorités pour ce geste altruiste, qui représente une réponse concrète aux besoins des couches défavorisées. Ce soutien est perçu comme une initiative essentielle qui fait renaître l'espoir au sein des familles affectées par le sinistre.