Tchad : Le Ministère de l'Environnement modernise son système d'Information et de Communication

La mise en place de mails professionnels pour l'ensemble du personnel. La création d'une bibliothèque numérique environnementale. La mise à jour de son site web. Le renforcement des capacités du personnel sur des thèmes variés liés aux nouvelles technologies et à la gestion de l'information.

Grâce à l'appui de l'ADETIC (Agence de Développement des Technologies de l'Information et de la Communication), le Ministère a réceptionné un ensemble de serveurs dédiés au stockage de ses données environnementales.Cette acquisition marque le lancement de la digitalisation du MEPDD à travers plusieurs actions clés :Ces initiatives visent à améliorer l'efficacité et la transparence du ministère dans la gestion et la diffusion des informations environnementales au Tchad.