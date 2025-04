Tchad : Le Ministère de la Santé et ses partenaires célèbrent la 19ème journée mondiale de lutte contre le paludisme

Cette journée a offert une nouvelle occasion de sensibiliser les dirigeants, les décideurs et les acteurs des pays touchés par le paludisme, y compris le Tchad, qui s'est joint à la communauté internationale pour commémorer cet événement sous le thème central : « Réinvestir, réimaginer et raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme ».



La Secrétaire d'État à la Santé Publique et à la Prévention, Dr Mbaidedji Dekandji Francine, a souligné que la philosophie derrière le choix de ce thème est d'inciter tous les acteurs tchadiens, dans un pays où le paludisme reste fortement endémique, à redoubler d'efforts et même à adopter une approche radicalement nouvelle si l'objectif général d'élimination du paludisme d'ici 2030 doit être atteint.



Elle a précisé que, pour atteindre ces objectifs, qui constituent une priorité absolue du gouvernement, le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention a élaboré et révisé des stratégies d'intervention robustes contre le paludisme, en les alignant sur le chantier numéro dix du programme politique quinquennal 2024-2029 du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Chef de l'État.



Dr Mbaidedji Dekandji Francine a reconnu que, malgré des progrès tangibles dans la lutte contre le paludisme, il demeure un problème majeur de santé publique dans la plupart des pays du monde et au Tchad, où il représente la première cause de consultation et de décès dans les formations sanitaires.





La représentante de l'OMS, Dr Blanche Anya, a confirmé que le Directeur régional par intérim de l'OMS pour l'Afrique, dans son message à l'occasion de cette journée, a déclaré : « Nous sommes à la croisée des chemins, car le changement climatique, les crises humanitaires, la résistance aux médicaments et aux insecticides et les déficits de financement remettent en question les progrès que nous avons accomplis. Mais grâce à un leadership fort, à l'innovation et à des investissements durables, l'élimination du paludisme est à portée de main ».