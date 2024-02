Tchad : Le Ministère des Infrastructures dénonce une tentative présumée de corruption par un entrepreneur

Le Ministère des Infrastructures au Tchad a récemment été confronté à une affaire de corruption qui fait actuellement la une des journaux. Selon les informations obtenues, un entrepreneur aurait tenté de corrompre un cadre du ministère dans le but d'obtenir des avantages indus pour ses activités. Cette tentative présumée de corruption a été rapidement portée à l'attention du Ministre des Infrastructures et du Désenclavement qui a immédiatement pris des mesures appropriées.



Dans un communiqué publié ce mardi 6 février 2024, le Ministère des Infrastructures a déclaré : « Suite à une tentative présumée de corruption d'un cadre du ministère par un entrepreneur, le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, alerté, a instruit d'engager les procédures légales et administratives afin que toute lumière soit faite sur cette affaire et que les responsabilités soient situées ».



Cette déclaration témoigne de la volonté ferme du gouvernement tchadien de combattre la corruption sous toutes ses formes. En engageant ces procédures légales et administratives, le Ministre souhaite non seulement faire éclater la vérité mais également montrer clairement que personne n'est au-dessus de la loi.



La lutte contre la corruption est cruciale pour assurer le développement économique durable d'un pays comme le Tchad. Elle mine la confiance entre les citoyens et l'État tout en entravant l'établissement d'une économie saine basée sur l'équité et l'intérêt général. Les conséquences néfastes sont multiples : désinvestissement étranger, détournement de fonds publics destinés aux infrastructures essentielles ou encore création d'une culture où seuls ceux qui ont accès aux pots-de-vin peuvent prospérer.



En prenant fermement position contre cette tentative présumée de corruption au sein même de son ministère, le gouvernement tchadien envoie un message fort à tous ceux qui seraient tentés par ces pratiques illégales. Il est essentiel pour garantir une bonne gouvernance publique que chaque acte suspect fasse l'objet d'une enquête approfondie afin que justice soit rendue.