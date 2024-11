Tchad : Le Ministère des Infrastructures du Tchad lance un appel d'offres pour la réalisation de plusieurs projets d'envergure

Dans le cadre de sa politique de développement social et sanitaire, le Ministère des Infrastructures du Tchad a lancé ce 5 novembre un appel d'offres pour la réalisation de plusieurs projets d'envergure. Ces projets, qui s'inscrivent dans le Plan National de Développement (PND), visent à améliorer les conditions de vie des populations et à renforcer les infrastructures de base du pays.



Parmi les projets phares de cet appel d'offres, on peut citer :

La construction de trois (03) Maisons de la Femme à Amdjarass, Bardai et Fada. Ces structures auront pour mission de promouvoir l'autonomisation des femmes, de lutter contre les violences basées sur le genre et de fournir des services sociaux de proximité.



La construction d'un Centre de Transit, d'Orientation et de Prise en charge des Enfants en Conflit avec la Loi et Enfants de la Rue à N'Djaména. Ce centre aura pour objectif de protéger les enfants vulnérables, de leur offrir une prise en charge adaptée et de les réinsérer dans la société.



La construction d'un Hôpital de District à Gama, dans la province du Hadjer-Lamis. Ce nouvel établissement sanitaire permettra d'améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour les populations de la région.



Ces projets témoignent de la volonté du gouvernement tchadien de répondre aux besoins de la population en matière de développement social et sanitaire. Ils contribueront également à renforcer le tissu social et à réduire les inégalités. Ces appels d'offres sont disponibles pour consultation sur le site internet du ministère.