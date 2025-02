Tchad : Le Ministère des Transports s'active pour le Forum sur les Infrastructures

Un panel de haut niveau

"C’est un forum qui nous appartient à tous. Un forum pour le Tchad. Nous devons apporter notre contribution pour sa réussite," a-t-elle conclu.



Lors de cette réunion, les discussions ont porté sur les modalités d’intervention du Ministère des Transports. L’organisation du forum comprendra plusieurs niveaux, notamment :La ministre est attendue pour participer au panel de haut niveau, aux côtés de délégations étrangères, où seront abordés des sujets essentiels tels que le chemin de fer et le transport aérien.Fatima Goukouni Weddeye a encouragé son équipe à se surpasser malgré le temps limité, soulignant l'importance de ce forum pour le pays. Elle a insisté sur l'opportunité de promouvoir des projets de transport et d'établir des coopérations avec des acteurs clés dans les corridors de transport et de transit.La préparation active du Ministère des Transports pour le Forum International des Infrastructures témoigne de son engagement à faire avancer les projets de développement des infrastructures au Tchad et à renforcer la coopération régionale dans le secteur des transports.