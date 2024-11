Tchad : Le Ministre Abakar Djermah Aumi appelle les jeunes à l'entrepreneuriat

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Me Abakar Djermah Aumi, a pris une part active à la 8ème édition de la Semaine Mondiale de l'Entrepreneuriat, un événement majeur qui s'est tenu à l'hôtel Radisson Blu de N'Djaména. Placée sous le thème de "l'inclusion entrepreneuriale", cette édition a réuni de nombreux acteurs du monde économique et de la jeunesse tchadienne.





Le Ministre, reconnu pour son engagement en faveur de la jeunesse et de l'entrepreneuriat, a souligné l'importance de doter les jeunes des compétences nécessaires pour créer leur propre emploi et contribuer au développement économique du pays. Il a insisté sur l'importance du leadership et de la persévérance pour réussir dans l'entrepreneuriat.





Un écosystème entrepreneurial inclusif



Pour soutenir les jeunes entrepreneurs, le ministère de la Jeunesse et des Sports a mis en place un écosystème entrepreneurial inclusif. Ce dispositif vise à accompagner les jeunes dans la création et le développement de leurs projets, en leur offrant des formations, des financements et un réseau de mentorat.





L'appel à un mental d'acier



Le Ministre Abakar Djermah Aumi a exhorté les jeunes à cultiver un mental d'acier pour faire face aux défis de l'entrepreneuriat. Selon lui, l'entrepreneuriat est avant tout une question d'état d'esprit. Il a encouragé les jeunes à être créatifs, innovants et persévérants.





Les enjeux de l'entrepreneuriat pour le Tchad



L'entrepreneuriat est considéré comme un levier essentiel pour réduire le chômage des jeunes, lutter contre la pauvreté et favoriser le développement économique du Tchad. En créant des entreprises, les jeunes peuvent contribuer à la diversification de l'économie et à la création de richesses.