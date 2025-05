TCHAD

Tchad : Le Ministre Passale Kanabe explore la coopération Euro-Africaine dans le secteur de l'eau aux Îles Canaries

Alwihda Info | Par Peter Kum - 9 Mai 2025

En marge d'une visite de travail à Tenerife, la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries, située au large de la côte ouest de l'Afrique, le Ministre tchadien de l'Eau et de l'Énergie, PASSALE KANABE Marcelin, accompagné de son Conseiller et du Directeur Général de la Société Tchadienne des Eaux (STE), a visité le siège de Welysis Industrie, une usine spécialisée dans la production de chlore. Cette visite a eu lieu sur invitation de la Société WELYISIS et d'Afwa.