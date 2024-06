Tchad : Le Ministre d'État Abderaman Koulamallah rencontre le Coordonnateur Résident des Nations Unies au Tchad

Au cours de cette entrevue, les deux personnalités ont discuté de plusieurs sujets d'importance capitale pour le Tchad et les Nations Unies.



Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les défis sécuritaires auxquels le Tchad est confronté et sur le rôle que les Nations Unies peuvent jouer pour appuyer les efforts du gouvernement tchadien en matière de paix et de sécurité.



Le Ministre Koulamallah et M. Batalingaya ont également discuté des priorités du Tchad en matière de développement durable et de la contribution des Nations Unies à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans le pays.



Les deux personnalités ont souligné l'importance de la coopération humanitaire pour répondre aux besoins des populations vulnérables au Tchad, notamment les réfugiés, les déplacés internes et les victimes des conflits.



Cette rencontre a permis de réaffirmer l'engagement mutuel du Tchad et des Nations Unies à renforcer leur coopération dans tous les domaines. Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges et la collaboration afin de relever les défis communs auxquels le Tchad est confronté et de promouvoir le développement durable du pays.



La coopération entre le Tchad et les Nations Unies est d'une importance capitale pour le développement du pays et la préservation de la paix et de la sécurité dans la région du Sahel. Les Nations Unies apportent un soutien crucial au Tchad dans de nombreux domaines, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, la nutrition et la protection des droits humains.



La rencontre entre le Ministre d'État Abderaman Koulamallah et le Coordonnateur Résident des Nations Unies au Tchad témoigne de la solidité des relations entre le Tchad et les Nations Unies et de leur volonté commune de travailler ensemble pour relever les défis auxquels le pays est confronté et promouvoir le bien-être de la population tchadienne.