Tchad : Le Ministre de l’Aménagement du Territoire annonce la reprise des travaux sur la digue de Walia

Le ministre a saisi cette opportunité pour donner des instructions fermes à l'entreprise ANDA, en charge de la construction, à la mairie du 9ème arrondissement, ainsi qu'aux différentes associations concernées, afin d'accélérer les travaux. L'objectif principal est de prévenir et de soulager les souffrances des populations en cas d'inondation, à l'approche imminente de la saison des pluies.





Cependant, le ministre a déploré les actes d'incivisme de certaines personnes qui déversent des déchets ménagers sur la digue, ignorant les conséquences potentiellement désastreuses de tels comportements. Il a également mis en garde ceux qui endommagent des sections de la digue ou y déposent des briques, soulignant les risques que cela représente pour la protection de la zone.





Le ministre a insisté sur l'avantage significatif qu'apporte cette reprise des travaux grâce au soutien de la Banque Mondiale à travers le projet PILIER. "Grâce à Dieu, nous avons pu sauver nos populations du 9ème arrondissement l'an dernier. Les statistiques et les communiqués, c'est l'ONU et la Banque Mondiale qui les donnent", a-t-il déclaré. "Pour nous, la saison commence aujourd'hui, collaborons ensemble. Je demande l'unité des réflexions, l'unité des analyses car c'est technique et il n'y a rien de politique dans ça", a-t-il assuré.