Tchad : Le Ministre de la Jeunesse et des Sports dialogue avec les leaders des associations et mouvements de jeunes

Dans son allocution de circonstance, le Ministre de la Jeunesse, Monsieur Maïdé Hamit Lony, a exprimé son grand plaisir de se retrouver au milieu de cette jeunesse dynamique pour un échange qu'il a qualifié non pas de simple formalité, mais comme la traduction d'une volonté sincère de dialogue, d'écoute et de co-construction de politiques véritablement en faveur de la jeunesse tchadienne.





La Jeunesse : Force Vive et Porteuse de Solutions





Le Ministre a souligné avec conviction que la jeunesse représente la force vive de la nation, les porteurs d'idées novatrices, de rêves ambitieux, mais également des solutions concrètes pour transformer positivement la société tchadienne. Il a rappelé que cette tribune ouverte offre une opportunité unique de recueillir directement les préoccupations et les propositions des jeunes afin de bâtir ensemble une réponse cohérente, adaptée et ambitieuse aux défis auxquels ils sont confrontés. Poursuivant sur cette lancée, le Ministre a insisté sur le fait que ce moment d'échange constitue une étape essentielle dans la démarche participative de son Ministère. Il a encouragé vivement les jeunes à s'exprimer librement et à formuler des propositions constructives, car il est convaincu que c'est grâce à la synergie de toutes les forces vives, avec la jeunesse tchadienne au premier plan, qu'il sera possible de bâtir un avenir solide et prometteur pour la jeunesse, dans un climat de paix, de justice et d'égalité des chances.





Dénonciation des Maux et Propositions Concrètes





Il est important de noter que lors de ces échanges interactifs, les leaders des associations de jeunes ont saisi l'opportunité pour dénoncer les problèmes majeurs qui minent la jeunesse tchadienne, tels que le chômage endémique, le manque crucial de financement pour leurs initiatives, le déficit d'accompagnement adéquat, et d'autres obstacles. En parallèle, ils ont soumis des propositions concrètes et réfléchies à l'attention du Ministère de la Jeunesse et des Sports, dans l'espoir de voir des actions positives être entreprises pour améliorer leur situation.