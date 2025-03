Tchad : Le Ministre de la Jeunesse et des Sports prend en compte les préoccupations de l'équipe technique de l'ancienne équipe nationale

Le 28 mars 2025, dans un souci constant d'écoute et de prise en compte des préoccupations de tous les acteurs du secteur de la jeunesse et du sport, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Maïdé Hamit Lony, a rencontré un groupe du personnel du staff technique de l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de football, conduit par M. Djenguemgoto Mackouné.

Objectif de la Rencontre L'objectif de cette rencontre était de plaider pour le règlement des arriérés de salaire datant de deux mois, ainsi que des primes de missions antérieures non perçues. Les membres du staff technique ont exprimé leur inquiétude face à cette situation, soulignant l'impact que cela a sur leur moral et leur motivation.

Engagement du Ministre M. Lony a fait preuve d'une écoute attentive et d'une volonté manifeste de résoudre ces problèmes. Il a expliqué que des mesures étaient déjà en cours pour traiter la question des salaires. Une commission a été mise en place pour établir un état des lieux et proposer des solutions. Le Ministre a également rappelé l’engagement du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République, à offrir un avenir meilleur à la jeunesse et au sport tchadien.

Patience et Détermination Tout en appelant à la patience de ses interlocuteurs, M. Lony a assuré qu'il ferait tout son possible pour que les membres du staff entrent dans leurs droits. Il a réaffirmé sa détermination à améliorer les conditions de travail des acteurs du sport tchadien.

Refondation du Football Tchadien Dans un esprit d’engagement et de détermination, le Ministre a également abordé l'une de ses priorités majeures : la refondation du football tchadien. Il a exprimé sa volonté de doter le pays d’une équipe nationale compétitive et performante, essentielle pour relancer l'enthousiasme autour du football au Tchad. Cette rencontre entre le Ministre de la Jeunesse et des Sports et le personnel du staff technique de l'ancienne équipe nationale de football témoigne de l'engagement du gouvernement envers le soutien et la valorisation du secteur sportif. Les démarches entreprises pour régler les problèmes financiers et l'ambition de refonder le football tchadien sont des pas positifs vers un avenir meilleur pour le sport au Tchad.